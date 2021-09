L'ironia di Meloni e l'imbarazzo di Letta, a tu per tu a Villa Borghese 

Fra i due serpeggia un certo imbarazzo. Enrico Letta, in particolare, è proprio rigido. “Aho, più vicini di così che dobbiamo fare… ci dobbiamo baciare?”, stempera Giorgia Meloni scherzando con i fotografi che davanti alla scaletta che porta al palco vorrebbero uno scatto un po’ più sciolto. E invece le facce sono contratte. Il sorriso del segretario del Pd assume le fattezze di una paralisi. Eppure entrambi sono lì, sul palco all’aperto fuori dalla casa del Cinema di villa Borghese. L’occasione è la presentazione del libro “Razza poltrona” del giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Roncone. Un lungo racconto delle vicende della politica degli ultimi anni che ne tratteggiano la decadenza, fino al definitivo commissariamento de facto con l’avvento del governo Draghi. Ed è proprio l’autore – che li ha voluti sul palco – a mettere positivamente nello stesso cappello delle eccezioni, di chi ancora offre speranza alla politica, i due leader di schieramenti avversi: “Loro sono diversi, hanno capito quello che sta succedendo e non fanno come qualcuno che si fa le foto mentre mangia la nutella”. Riferimento per nulla velato a Matteo Salvini che di questo incontro è il convitato di pietra: si cita, ma non si nomina. In fondo sul palco ci sono rispettivamente il miglior nemico e la peggiore amica del segretario leghista. L’unica volta che si parla di Lega, e delle sue spaccature sul tema green pass, comunque, Meloni difende il suo alleato: “Spesso si dice che la Lega non sia leale con il governo, ma non è neanche leale chiedere i voti della Lega per misure che non vuole”.

