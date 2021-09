David Sassoli è un emiro innamorato

David Sassoli: oggi presidente del Parlamento europeo, futuro capo dello stato. Iniziamo: foto Instagram n. 1.906 (zero like). Sassoli con i pescatori a Mazara del Vallo. Promette di eliminare il curioso parametro europeo sulla lunghezza delle vongole. Altra foto: per vantarsi di essere italiano, mangia diverse vongole crude. I “vongolari” applaudono. Subito parte per Bruxelles. Una hostess su quel volo posta una foto del presidente che prende un Alka-Seltzer (miglior digestivo in commercio). La ragazza viene licenziata per violazione della privacy. Sassoli twitta: “Prendo sempre un Alka-Seltzer, le vongole non c’entrano”. Altra foto: il presidente Sassoli in fila alla mensa del self service di Strasburgo. Anche qui si vede che dal taschino spunta un Alka-Seltzer (ripeto: miglior digestivo del mondo).

