Cosa pensano i nostri servizi segreti dell'Afghanistan e del rischio attentati

La debolezza dei talebani, più che la loro forza, è ciò che preoccupa la nostra intelligence. L'italia esposta anche in virtù del fatto che guiderà la missione Nato in Iraq. Gli accordi tra Usa e i mullah, il rischio di una guerriglia interna ai jihadisti per la supremazia a Kabul. Lo scenario delineato da Gabrielli e Pontecorvo al Copasir