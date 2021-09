“A Letta e al Pd non gliene frega una cippa dell'omofobia”. Parla Aurelio Mancuso  

Iscritto alla Fgci dagli anni Settanta (“avevo quattordici anni, e in un colpo solo presi la tessera e mi dichiarai omosessuale”), militante del Pci appena diventato maggiorenne, dirigente nazionale dei Ds e infine del Pd, leader dell’Arcigay per un decennio, Aurelio Mancuso non gira intorno alla questione: “Il Pd è il mio partito, ma non ho difficoltà a dire che non gliene importa una cippa dei diritti e delle libertà individuali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE