Il primo voto dell'èra Draghi è un'altra rivoluzione per la politica

In ballo c’è il futuro delle città, non del paese. Meno fuffa, meno fuochi d’artificio, meno panna montata e un po’ di sostanza in più. Niente male queste amministrative, no?

Mica male queste amministrative, no? Le campagne elettorali viaggiano veloci, i motori dei candidati si muovono a pieni giri, la data delle elezioni si avvicina sempre di più (3 e 4 ottobre) e a pochi giorni dal voto che deciderà il futuro di città mica male, da Roma a Milano passando per Napoli, Torino, Bologna, 18 capoluoghi di provincia in tutto, per un totale di dodici milioni di elettori, c’è un assente formidabile nello scontro tra i candidati in campo e quell’assente ha il volto della politica nazionale.