Decreto green pass, il governo non chiederà la fiducia

I gruppi di maggioranza hanno ritirato gli emendamenti alla norma che vuole estendere l'utilizzo del certificato verde

Il governo non chiederà la fiducia sul decreto green pass. La Lega infatti ha reso noto attraverso fonti parlamentari di aver ritirato i suoi emendamenti alla norma che punta a estendere l'uso del certificato verde. Uno scenario, quello del non ricorso alla fiducia, che avevamo anticipato questa mattina. Dando conto della volontà di Draghi di non esacerbare gli animi nella maggioranza, nonostante glielo chiedessero Pd e M5s.