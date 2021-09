Draghi dialoga con i sindacati per l'estensione del green pass. Sul Rdc aspetta i partiti

In vista del Cdm di giovedì il premier costruisce il provvedimento sul certificato verde. Incontri con le parti sociali e Confindustria. Sul Rdc la posizione è nota: non è in agenda ma si può migliorare

Iniziamo dalle cose certe ma non diamole per fatte. Mario Draghi estenderà il green pass ma ieri non c’è stata nessuna cabina di regia. Il governo non ha intenzione di chiedere la fiducia sul green pass. La chiedono Pd e M5s per dare un segnale alla Lega. La costruzione del provvedimento sarà dunque “paziente”. Le fasi sono invece due. Una prima estensione nel pubblico e poi nel privato. Secondo Palazzo Chigi si sta infatti verificando qualcosa di singolare. E’ “l’accelerazione dell’accelerazione”. L’ansia di dare la notizia sta favorendo una informazione sbandata.