Cairo spiega perché i media non devono ingigantire la bolla no vax

L’informazione alla prova della pandemia, tra digitalizzazione, politica e nuove spinte sociali. A un’anno e mezzo dal primo lockdown, per il mondo dell’editoria i tempi sono maturi per trarre le prime indicazioni e tracciare la rotta verso i prossimi mesi. A partire dai vaccini: “Credo che la campagna di vaccinazione vada sostenuta, perché è la conditio sine qua non per uscire da questa situazione, da problematiche che sono di tipo sanitario, ma anche sociale ed economico”. Parte da qui Urbano Cairo, presidente del Torino e soprattutto amministratore delegato di Rcs Media group, intervistato da Claudio Cerasa sul palco del Festival della Tv e dei nuovi media, inaugurato ieri a Dogliani, in provincia di Cuneo.

