Un Draghi al Quirinale. Seconda puntata del girotondo fogliante

L’opzione dei sette anni al Colle, per l’attuale premier, è oppure no un’assicurazione sulla vita del nostro paese? Il futuro dei partiti, l’Europa, il vincolo esterno e le due strade

Martedì sul Foglio, il direttore Claudio Cerasa ha spiegato perché le forze politiche avrebbero il dovere, nei prossimi mesi, di costruire un whatever it takes per spedire Draghi al Quirinale: “Un’assicurazione sulla vita, per l’Italia, è meglio averla per i prossimi sette anni piuttosto che solo per i prossimi due”. Si può fare? E’ giusto farlo? Qui la seconda puntata del nostro girotondo.