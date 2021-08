Due buone notizie per l'Italia sui vaccini e un test cruciale per l'efficienza del governo: la scuola degli under 12

Il caos c’è, è inutile negarlo, e osservando quello che succede in giro per il mondo è naturale avere qualche istante di sconforto nel vedere alcuni paesi all’avanguardia nella lotta contro la pandemia attraversare momenti di difficoltà. Difficoltà come quelle dell’Australia, dove i lockdown sono tornati di moda. Difficoltà come quelle di Israele, dove le autorità sanitarie non escludono nuovi lockdown a settembre. Difficoltà come quelle del Regno Unito, dove nell’ultima settimana il numero di morti per Covid-19 ha superato quota cento per tre volte. Difficoltà come quelle degli Stati Uniti, dove il numero dei non vaccinati continua a essere da mesi superiore al 40 per cento degli americani. Il caos c’è, è inutile negarlo, ed è inutile negare che se si paragonano i dati dei contagi di oggi con quelli di un anno fa un qualche senso di preoccupazione esiste (i morti registrati ieri sono stati 60, mentre un anno fa i morti registrati per Covid furono 4).

