Ciak, si vaccina! L'obbligo vaccinale e il buon esempio del cinema americano

Lo stato farà certamente la sua parte, la pubblica amministrazione darà probabilmente il buon esempio, gli insegnanti è verosimile che diano lezioni di responsabilità, Ma nell’attesa di riuscire a trovare una qualche strategia ulteriore diversa dall’obbligo imposto per legge per vaccinare il numero più ampio di persone possibili (“vaccinarsi è un dovere, è l’unico strumento efficace”, ha ricordato ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini) si può dire che uno dei settori che in giro per il mondo, e anche in Italia, hanno offerto negli ultimi mesi uno spettacolo magnifico, fatto di responsabilità, di saggezza e di amore per il prossimo, è un mondo importante come quello del cinema, dove con un approccio alla realtà superiore a quello di molti politici è risultata chiara un’equazione che solo agli stolti risulta estranea: per tornare alla normalità il più presto possibile occorre vaccinarsi e chi nel suo piccolo non si impegna al massimo per incentivare le vaccinazioni non è un amico della libertà ma è un inconsapevole amico della pandemia.

