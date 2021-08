Letta teme la “crisi di rigetto” sui migranti, e marca Salvini

Il fantasma del dubbio, dice lui, lo ha visitato tra le viuzze di Serre di Rapolano. Duemila anime a ridosso della Valle dell’Ombrone, in quella Toscana di campagna dove le critiche si fanno con schiettezza, senza tanti convenevoli. E’ stato lì, mentre stringeva mani e firmava copie del suo libro al termine del comizio per la corsa alle suppletive senesi, che Enrico Letta s’è visto puntare degli indici addosso: “Oh segretario, non è che adesso però questi afghani ce li prendiamo tutti noi?”. Ansie, come si dice, da paese reale. E siccome le stesse obiezioni, le stesse raccomandazioni, l’ex premier se le era sentite rivolgere poche ore prima in quel di Trequanda, al termine di un aperitivo in piazza Garibaldi con vista sulla rocca medievale e di sfondo la Val d’Orcia, a quel punto l’ansia è diventata concreta. E così l’ordine, ai suoi fedelissimi, l’ha fatto arrivare forte e chiaro. “Questa grande ondata emotiva di solidarietà verso il popolo afghano rischia di sfumare, di qui a qualche settimana, in paura. Anche perché la destra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni già stanno battendo su quel tasto”, ha detto ieri mattina Letta ai membri della sua segreteria, collegati in videoconferenza dai loro ritiri ferragostani. “E dunque dobbiamo stare attenti a prevenire una possibile crisi di rigetto, un rifiuto all’accoglienza”.

