Grillizzare i talebani

C’è qualcosa nei talebani che affascina la galassia grillina. Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell’Istruzione, dice: “Mentre l’ex presidente Ghani, sostenuto dall’Occidente, scappa portando fuori dal paese 5 milioni di euro in contanti (presumibilmente mazzette), il nuovo governo dei talebani annuncia No burqa e Sì istruzione per le donne. Sogno o son desto?”. E qui ad affascinare è di certo l’onestà-tà-tà dei talebani, vista in contrapposizione alla “casta” politica corrotta. Hanno pure annunciato una svolta femminista, praticamente un sogno: l’Emirato del cambiamento. Le prime immagini e testimonianze dall’Afghanistan suggeriscono altro: esecuzioni, donne cercate casa per casa, caccia ai collaborazionisti.

