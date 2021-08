Fioramonti il talebano

L'ex ministro dell'Istruzione d'area grillozza ha scritto festoso su Twitter che i talebani annunciano "NO burqa SÌ istruzione per le donne". Una menzogna già smentita dai comportamenti, ma rilanciata come fosse vera. Da parte del ministro c'era da aspettarselo

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world - Nelson Mandela”. Non c’è il minimo dubbio che Nelson Mandela si rivolterebbe bestemmiando nella tomba, se scoprisse di essere finito turlupinato nel profilo twitter di Lorenzo Fioramonti, ex sciagurato ministro dell’Istruzione nello sciagurato governo grillozzo-sovranista guidato dall’azzeccagarbugli del popolo. Mandela credeva nell’educazione, ma adesso questa sua frase è manipolata in modo osceno da un ex “tecnico” d’area grillina che sostiene che i talebani sono a favore dell’istruzione delle donne. Letteralmente.

Ha scritto, l’economista di Pretoria: “#Afghanistan: mentre ex presidente Ghani, sostenuto dall’occidente, scappa portando fuori dal paese 5 milioni di euro in contanti (presumibilmente mazzette), il nuovo governo dei #talebani annuncia NO burqa SÌ istruzione per le donne. Sogno o son desto?”. No burqa? Sì istruzione? Menzogne della propaganda dei tagliagole afghani già smentite dai fatti, ma rilanciate come vere. Quando era ministro l’unica idea che produsse fu di aumentare l’Iva sulla Coca-Cola, perché americana quindi diseducativa. Noi si pensava che fosse solo un comico del baraccone. Invece no: era proprio un talebano.