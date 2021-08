Così il M5s innesca una zuffa istituzionale intorno a Mps

Una lettera di due presidenti, con in allegato la lettera di un terzo presidente, il più importante di tutti, che si lamenta con altri due presidenti dell’operato di un ultimo presidente. Ci mancava insomma il contenzioso istituzionale – con un richiamo del Quirinale rispolverato dal renziano Luigi Marattin e dal dem Luciano D’Alfonso e inviato a Roberto Fico ed Elisabetta Casellati – per ingarbugliare ancor più la crisi del Monte dei Paschi di Siena. Ma siccome quando la situazione è grave non è quasi mai seria, in Italia, ecco che sul proscenio di una delle più delicate acquisizioni bancarie di sempre s’avanza Carla Ruocco. Lei, la grillina tutta d’un pezzo, che seppe guadagnarsi una certa notorietà quando, nel dicembre del 2014, incalzò Ignazio Visco pretendendo di sapere “dov’è, proprio fisicamente, l’oro di Banca d’Italia”. E forse è per questi meriti che l’anno scorso, quando i capi del M5s si ritrovarono a dover scegliere un presidente per la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Banche, pensarono bene: “Perché non Carla?” (d’altronde Elio Lannutti era appena scivolato sui Savi di Sion, pareva brutto).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE