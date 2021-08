Il patto Berlusconi-Salvini contro Meloni e l'ipotesi di un Mattarella bis

In quel di Cervia, alla festa della Lega, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno stretto un patto. Non quello pubblico, per far vedere che il centrodestra è forte e unito. No, un patto riservato anti Meloni. Infatti sia il leader di Forza Italia sia il gran capo del Carroccio sono convinti che la numero uno di FdI debba essere arginata. Toglie voti all’uno e all’altro e con le sue posizioni mette in difficoltà entrambi. Salvini, come Berlusconi, è convinto che Meloni punti veramente a ottenere la leadership del centrodestra. E i due hanno deciso di agire di concerto per impedirglielo.

