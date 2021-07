La Dadone minaccia le dimissioni ma nessuno se la fila

Fabiana Dadone, ministro grillino per le Politiche giovanili, minaccia le dimissioni contro il ddl “Giustizia” da lei stessa approvato in Consiglio dei ministri. E nel triangolo dei palazzi della politica romana, sotto la canicola di luglio, persino i gabbiani che divorano monnezza di fronte a Palazzo Chigi sembrano dire: “Embé?”. La storia è che ieri di buon mattino, il ministro Dadone, di cui forse ben pochi avevano sentito parlare prima d’ora, ha pronunciato in televisione, ad “Agorà”, le seguenti parole: “Se Draghi non modificherà la riforma della giustizia, valuteremo con Giuseppe Conte l’ipotesi dimissioni dal governo”. Boom! I colleghi dell’Ansa, rapidissimi come sempre, battono la notizia: “Ipotesi dimissioni ministri M5s da valutare”. Chissà che terremoto. Crisi di governo? Che dirà il Pd? E Di Maio? Che casino. È la spallata di Conte a Draghi. Ci siamo.

