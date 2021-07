Ero a Genova, non rinnego nulla e continuo a lottare per un mondo migliore

Ho fatto tutto il percorso dei social forum, Firenze, Londra, Genova, e il ventuno luglio era una tappa importante. Io non rinnego nulla, non ho mai pensato alla globalizzazione come un nemico. Un giornalista economico di Der Spiegel dice che arrabbiarsi contro la globalizzazione è come incazzarsi quando piove: è inutile. Non mi è mai piaciuta l’etichetta “no global” ma che un diverso mondo sia possibile lo penso tutt’ora.

