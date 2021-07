Gli eredi dei No Global oggi si trovano nella destra sovranista

La ricorrenza del ventennale del G8 di Genova ha offerto a molti osservatori buone ragioni per organizzare un piccolo viaggio nel passato alla ricerca di una qualche verità indicibile sui tragici fatti di quei giorni. Le ricostruzioni sul G8 di Genova sono ricche, interessanti, provocatorie e persino commoventi, ma presentano due difetti ricorrenti che meritano di essere messi a fuoco. Un primo difetto riguarda la rappresentazione falsata di ciò che quel G8 è stato dal punto di vista storico. E per quanto le immagini di Bolzaneto e della Diaz siano raccapriccianti è difficile isolarle dalla violenza portata in piazza dai manifestanti per così dire più facinorosi (no: il G8 di Genova, nei libri di storia, non verrà ricordato solo come un’evitabilissima prova di forza della polizia). Il secondo difetto riguarda invece una verità che coincide con una domanda la cui risposta è tutt’altro che scontata: tra le forze politiche presenti oggi in Italia chi può considerarsi come l’erede di quelle istanze portate in piazza dai No Global? Nell’immaginario collettivo, i No Global continuano a essere associati a una costola impazzita della sinistra oltranzista (al G8 di Genova ci andarono anche Alexis Tsipras e Pablo Iglesias). Ma se si presta un po’ di attenzione non si farà molta fatica a riconoscere che nella stagione in cui ci troviamo l’agenda politica ed economica squadernata vent’anni fa dai No Global combacia quasi perfettamente con l’agenda della destra sovranista. E’ la destra sovranista, più di chiunque altro, a guidare oggi la battaglia contro il mondialismo, contro la globalizzazione, contro l’imperialismo, contro le oligarchie, contro il neoliberismo, contro le multinazionali, contro il Wto, contro i Soros, contro le privatizzazioni, contro l’austerità fiscale, contro la liberalizzazione dei movimenti di capitali e a favore del primato nazionale. Ed è la destra sovranista, più di chiunque altro, a declinare le proprie politiche anti sistema utilizzando in ogni occasione la chiave del cospirazionismo universale (c’è sempre un grande ordine mondiale che vuole fottere il mondo), trasformando la globalizzazione stessa “in un processo di sovversione mondiale che sotto le mentite spoglie della democrazia e del benessere capitalista mira a omologare volontà, valori e comportamenti in senso anti tradizionale” (il passaggio è tratto da un saggio pubblicato anni fa per Rubbettino da Marco Fraquelli: “A destra di Porto Alegre”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE