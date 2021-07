Sesso. Oppure tortura. Da Bolzaneto a oggi

E’ inevitabile vedere la prossimità e la distanza estrema fra la tortura e l’amore, per un verso, e fra la tortura e la chirurgia, per un altro. Può suonare seccante, ma tra i rapporti sessuali leciti e la tortura, così come fra la tortura e la cura medica, la differenza, “in ultima istanza”, sta nel consenso o nell’imposizione. Può trattarsi perfino degli stessi atti: un ingrediente rilevante dello scambio sadomaso è la simulazione concertata di una tortura. Nell’antico supplizio il tormentato si chiamava “paziente”. (E’ impressionante il ruolo di medici e infermeria a Bolzaneto). La sofferenza fisica, il dolore corporale, non sono più elementi costitutivi della pena. Che se ne vendica incaricando altri, i poliziotti prima, i carcerieri poi, quelli che si sobbarcano al lavoro sporco, “al nero”, nel buio opposto al luccichio del supplizio. Per compensarli del sacrificio non bastano paghe e riconoscimenti privati: c’è bisogno del piacere. Il boia antico dello spettacolo del supplizio non ha bisogno di compiacersi della macelleria, e anzi se ne può dire disgustato, fa il suo lavoro. I torturatori al nero non lo farebbero senza una vocazione: sono volontariato mal pagato. Che cosa vuoi fare da grande? Il chirurgo di corpi che non vogliono. Nella pena pubblica si anestetizzava (lo si fa ancora a Riyad), nella sofferenza inflitta negli scantinati si acuisce il dolore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE