“Caro Foglio, il Pd non è sull'Aventino. Nemmeno a Voghera”

"In uno stato liberal-democratico l'uso della forza appartiene solo allo stato medesimo. Il terzismo in questo campo non può esistere. Il Partito democratico, per essere presente, non ha bisogno di strumentalizzare un fatto di cronaca". Ci scrive il responsabile sicurezza dei dem

Analizzando sul Foglio il drammatico fatto di cronaca di Voghera, Salvatore Merlo – in un articolo tutt’altro che banale e con spunti meritevoli di approfondimento – ha rispolverato una tradizionale impostazione terzista, rievocando sostanzialmente la logica dell’ “e allora, il Pd?”. Saremmo insomma rei di “scampagnare sull’Aventino della realtà”, mentre in qualche città italiana si spara per le strade come nella Tombstone di Wyatt Earp. L’invito che l’articolista ci fa è quindi quello di un bagno nella realtà (dove le donne non si sentono libere di passeggiare e gli ubriachi -tendenzialmente immigrati- molestano i cittadini) anziché concentrarci sulla polemica sulla detenzione delle armi, e chiama in causa l’esigenza di una presenza fisica in quel contesto. Argomento che induce ad alcune riflessioni.