M5s, che flop a Torino. Sganga candidato sindaco con 300 voti

Praticamente nessuno nel M5s immaginava che il voto online a Torino potesse essere vissuto come una prova di forza. E però nemmeno i più scettici, quando si sono trovati di fronte alla competizione tra Valentina Sganga e Andrea Russi per scegliere l'erede di Chiara Appendino come candidato sindaco, ipotizzavano le fattezze e le dimensioni di questa débâcle. Quando l'altro giorno Vito Crimi ha annunciato la vittoria della Sganga, 54,24 per cento a 45,76, ha altresì premesso che era "stata una giornata in cui i numeri sono stati abbastanza limitati, essendo una votazione legata esclusivamente alla città di Torino". Anche se poi prontamente aveva specificato che "per noi è stata un’esperienza importante, perché abbiamo sperimentato questo strumento di voto che ci ha dato una garanzia di solidità, sia dal punto di vista della sicurezza e della riservatezza dei dati, sia della capacità e flessibilità di azione per intervenire in tutte le situazioni di assistenza al voto per i singoli votanti". In pratica mettendo le mani avanti, e dando conto solo delle percentuali, non dei voti né dei partecipanti totali. Al punto che a qualcuno era venuto il sospetto che si volesse sottacere una figuraccia storica.

