Fassino: "Appendino sbaglia. A Torino sì a un accordo con il M5s al ballottaggio"

Quando toccò a Piero Fassino calarsi nelle primarie di coalizione, l'affluenza ai gazebo nelle piazze di Torino superò i 53mila elettori. Più di cinque volte i partecipanti alle primarie dello scorso weekend, che hanno incoronato con uno scarto di 300 voti Stefano Lo Russo come candidato del centrosinistra. “Un numero inferiore alle aspettative, ma ogni comparazione con dieci anni fa è fuori luogo. Nel frattempo è cambiato il mondo, l’Italia, i partiti”, dice al Foglio l'ex primo cittadino. Ci spieghi, non è un segnale di debolezza? “Le primarie sono state la prima iniziativa pubblica dopo un anno e mezzo di reclusione per la politica. Peraltro a pandemia e vaccinazioni in corso. In più la scelta di votare in anticipo rispetto a Roma e Bologna non ha aiutato: votare in tutte le città in una stessa giornata avrebbe avuto un effetto mobilitante. Detto questo, meglio far scegliere il candidato da 12mila elettori che una decisione riservata a pochi dirigenti politici. Se non altro è un metodo di selezione che ci ha messo di fronte alle difficoltà che dovremo affrontare in campagna elettorale”.

