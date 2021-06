Conte prova a condizionare le primarie del Pd. E nel Pd c'è chi non gradisce

In Calabria l'ex premier non vuole le primarie, ma "un civico". E i dem calabresi scrivono a Letta. "E' un paradosso: dobbiamo sacrificare il nostro candidato perché non piace al M5s". A Bologna punta su Lepore: "Ci tratta come cavie", dice la renziana Conti. E poi c'è la rogna Raggi