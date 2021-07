M5s sbanda sulla giustizia, spinte per uscire dal governo. Così Conte e Grillo si invertono i ruoli

L’anomalia che nessuno statuto riesce a chiarire scoppia sulla riforma della giustizia, carta d’identità del M5s, croce di tutti gli esecutivi. Sicché i ruoli dei due sfidanti si rovesciano: Giuseppe Conte si toglie la pochette e si ficca in testa la bandana del capopopolo: “Scassiamo tutto!”. Altro che giurista felpato. E’ pronto a urlare vaffa al governo Draghi e a uscirne, come chiede dal sud del mondo Alessandro Di Battista? L’ex premier si è tolto la giacca di sartoria e l’ha gettata in aria: l’ha presa al volo Grillo. L’elevato ma ormai pettinato e “avvocato”, che parla con il premier e prova a dissuadere i suoi ministri dall’astenersi in Cdm.

