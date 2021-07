Mattarella mette a nudo l'imbroglio europeista di Salvini

Ha scritto ieri Ezio Mauro in un efficace editoriale pubblicato su Repubblica che la firma da parte della Lega e di Fratelli d’Italia della carta dei valori per il futuro dell’Europa, carta realizzata da una serie sterminata di partiti sovranisti, rivela lo spirito e l’obiettivo con cui i nuovi e vecchi nazionalisti nascono e operano in Europa. Uno spirito, sostiene Mauro, che mette in contrapposizione e anzi in antitesi la difesa dell’Europa con la difesa della patria e che considera l’identità di un popolo come un patto di sangue con la propria terra minacciato ogni giorno dal peccato della contaminazione con gli altri. Il ragionamento di Mauro è suggestivo e inattaccabile. Ma l’ex direttore di Repubblica, come molti osservatori, commette solo un piccolo errore: considerare il manifesto nazionalista firmato in Europa dalla Lega come un atto in evidente contraddizione con la partecipazione della Lega a un governo ultra europeista come quello guidato da Mario Draghi.

