Rixi: “Cara Meloni, ora che il M5s è in crisi entra al governo”

“Cara Meloni, lo sfaldarsi dei grillini è un’occasione unica per entrare a far parte del governo Draghi, spostarne l’asse a destra e marginalizzare la sinistra. Se non ora, quando?”. Il deputato leghista Edoardo Rixi lo sentenzia con parole nette. E sembra quasi tratteggiare una missiva da recapitare al quartier generale di Fratelli d’Italia perché questa fase politica non la si affronti senza una prospettiva unitaria di lungo periodo. “La crisi dei Cinque stelle rimette in discussione gli equilibri parlamentari. In pratica, in caso di scissione saremmo il primo gruppo alla Camera e al Senato. Perché non fare di tutto per muoverci come una testuggine già a partire da questa legislatura? Sono treni che non sempre passano un’altra volta. Anche perché le condizioni in politica cambiano repentinamente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni