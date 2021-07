Draghi-Cartabia è sprint sulla riforma della giustizia. Il caos M5s favorisce l'accordo

Si esclude che accada ma non è detto che non succeda. Se ne parla. Può accadere che un M5s sbandato voglia tornare alle origini e riprendere dal vecchio sacco tutte quelle malandate idee sulla giustizia. Può anche accadere che un nuovo gruppo, con a capo Giuseppe Conte, possa servirsi di questo tema per annunciare al mondo i suoi valori antichi e nuovi. Accadrà? E perché? Questo non è il pensiero di Mario Draghi ma di chi è al governo con Draghi: “Sulla giustizia c’è un problema potenziale ma non un rischio effettivo. La riforma della giustizia si farà. Un irrigidimento di una parte può solo accelerare il suo percorso”. Ci sono dei temi sensibili che allontanano le forze di governo? Ci sono. Nasconderlo non serve. La ministra Marta Cartabia che è rimasta addolorata e ferita dal video dei pestaggi non ha voluto ancora dare una data. Non ha detto “la prossima settimana la riforma va in Consiglio dei ministri”. Scrivere tuttavia che a metà della prossima settimana la riforma sarà discussa in Cdm non è azzardare. E’ una sorta di vidimazione politica. A Palazzo Chigi la chiamano “andatura”. E dunque “la riforma della giustizia va approvata per mantenere l’andatura”, “non ostacoliamo l’andatura”. Chi potrebbe andare controvento? L’ex ministro Alfonso Bonafede.

