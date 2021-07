La terza via di Conte per prendere il controllo del M5s

Beppe Grillo pretende che si elegga il Comitato direttivo su Rousseau; Vito Crimi si ribella al Garante indicendo sì l’elezione, ma su SkyVote; Giuseppe Conte sfida Grillo chiedendo di mettere ai voti lo statuto ignoto che ha scritto per se stesso; Alessandro Di Battista vuole che gli iscritti votino per l’uscita del M5s dal governo Draghi. Mai come ora è chiaro che nella democrazia diretta non conta tanto chi risponde, ma chi ha il potere di imporre le domande.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni