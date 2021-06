La linea Draghi: meno Cashback, più ammortizzatori sociali

La versione che era filtrata ai giornali parla di “sospensione”, ma in realtà l’intenzione del governo è quella di abolire del tutto il Cashback. Almeno stando alle bozze del decreto che domani arriverà in Consiglio dei ministri che parla di "abrogazione": “Conseguentemente, il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici... termina il 30 giugno 2021”. Nel corso della giornata di ieri, che è stata caratterizzata dalla deflagrazione dello scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il premier Mario Draghi ha parlato con il capo delegazione del M5s Stefano Patuanelli che ha tentato di difendere la misura fortemente voluta da Conte e quindi è possibile che si arrivi a una mediazione sulla sospensione. Ma sarebbe solo un accorgimento diplomatico per non farla sembrare una sconfitta del M5s, perché anche in caso di sospensione si metterebbe il Cashback su un binario morto.

