La Lombardi attacca Grillo: "Non condivido una virgola del suo post"

L'assessore regionale del Lazio e membro del comitato di garanzia del M5s: "Folle rimetterci nella gabbia di Rousseau"

"Non so se trovo più folle le valutazioni su Conte, che ha guidato due governi tra crisi economica e pandemica, o il fatto di rimetterci nella gabbia Rousseau". Roberta Lombardi, membro del Comitato di garanzia M5S e assessore alla Transizione ecologica della Regione Lazio, commenta così all'AdnKronos il post che Beppe Grillo ha pubblicato nel pomeriggio sul suo blog, in cui scaglia contro Giuseppe Conte. Praticamente mettendolo alla porta del M5s: "Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco", ha scritto il comico.

Pubblicità

Fatto sta che Lombardi, come ci tiene a precisare, non condivide "una virgola di quel post". Una prima presa di posizione che fa capire già da ora come l'uscita abbia dato il via alle tribolazioni all'interno del Movimento. Che da qui ai prossimi giorni potrebbero condurre a ulteriori strappi. Soprattutto da parte di quella che viene considerata l'ala più contiana dei Cinque stelle.