Il Salvini "federatore" alla prova del ddl Zan. Parla Elio Vito

Il nuovo Matteo Salvini vuole fare il federatore del centrodestra, ma sia a livello di comunicazione sia a livello di contenuti qualcosa del Salvini precedente echeggia dai social e non solo. E’ credibile, Salvini, come federatore? “Se vuol proseguire lungo quella strada, Salvini non può restare a metà del guado”, dice Elio Vito, deputato di Forza Italia con passato radicale ed ex ministro dei Rapporti con il Parlamento nel quarto governo Berlusconi. Né la Lega né Forza Italia possono permettersi di non portare a casa la legge Zan, dice Vito: “Ci sono intanto le parole pronunciate da Mario Draghi dopo l’intervento del Vaticano: ‘La laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, è tutela del pluralismo e della diversità’. Sono parole che rappresentano un orizzonte condiviso. E su questi temi Salvini, che è in maggioranza, deve sapere che stavolta, proseguendo sulla strada dell’ostruzionismo di fatto nonostante l’atteggiamento superficialmente dialogante, non si sta mettendo contro Enrico Letta e il Pd, ma contro Draghi e contro l’Europa, di cui dice di condividere i valori. Salvini sciolga il nodo, cancelli le ambiguità e decida da che parte stare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni