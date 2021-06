Di Maio e D'Alema parlano di Israele e Palestina alla corte di Bettini

Domani l'incontro promosso dal "Campo democratico socialismo e cristianesimo". Presenti tra gli altri il ministro degli Esteri e l'ex premier

Il giovane ministro in carica e l'ex primo ministro senza più incarichi di governo. Luigi Di Maio e Massimo D'Alema, per la prima volta insieme pubblicamente. Uno oramai emblema del grillismo moderato, "liberale". L'altro divenuto nuovo idolo della propaganda cinese dopo aver celebrato i cent'anni del Partito comunista cinese, il suo "grande merito storico". Ma anche con un curriculum da titolare della Farnesina durante il primo governo Prodi. Che ci fanno insieme? All'affiancamento ci ha pensato il demiurgo del BisConte Goffredo Bettini, che venerdì 25 giugno, dalle 11 alle 13, presiederà l'incontro "I grandi mutamenti internazionali e il conflitto tra Israele e Palestina", promosso dall'area politico culturale "Campo Democratico Socialismo e Cristianesimo". Ci saranno, oltre al duo Di Maio & D'Alema, anche la giornalista Lucia Annunziata, l'ex ministro della Difesa Roberta Pinotti, il presidente di Fincantieri e diplomatico di lungo corso Giampiero Massolo e l'esperto di Medio oriente Fabio Nicolucci.

Qualcuno potrebbe pensare che l'interlocuzione tra Di Maio e D'Alema rappresenti un fatto inedito e curioso, ma i due si sono incontrati in diverse occasioni. Una delle ultime, lo scorso novembre, governo Conte due ancora in carica, per discutere dell'eventuale approdo dei Cinque stelle nel gruppo dei socialisti europei. Ora si ritroveranno su Zoom in qualità di esperti sulla questione israelo-palestinese. Alla corte di Bettini.