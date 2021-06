Il "concilio" di Draghi. Sia laico che cattolico. Il Pd lavora ai miglioramenti

Roma. Ha ricordato che il “nostro è uno stato laico” ma non “indifferente al fenomeno religioso”. Ha ribadito che “non è uno stato confessionale” ma che sulle leggi esistono “i controlli di costituzionalità”. Ha detto che questo è “il momento del Parlamento e non il momento del governo. Un Parlamento certamente libero di discutere e legiferare”. Mario Draghi ha avuto il coraggio di parlare del ddl Zan ma deputati e senatori non avrebbero mai voluto fargli la domanda. Il premier aveva infatti promesso una “risposta strutturata”, ma nessuno aveva preparato la domanda malandrina. Va detta meglio. Ieri, quando si è presentato, prima alla Camera e poi al Senato, non ha trovato l’onorevole “mi incateno”. Nessuno voleva pronunciare le tre lettere che hanno fermato l’Italia e riaprire i sussidiari alla pagina “papa e re”.

