Occhiuto&Spirlì, ai due poli del duetto che corre a destra per la Calabria

Già dai nomi – Occhiuto&Spirlì – l’effetto “ticket delle meraviglie” per la corsa alla presidenza della Regione è assicurato, per non dire della fisiognomica. Questo pure devono aver pensato nel centrodestra, in terra di Calabria, dopo settimane di tentennamenti e discussioni sui candidati alle amministrative, come quasi ovunque lungo la penisola (anche se Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, si era dato per ufficialmente candidato giorni prima che arrivasse l’investitura ufficiale).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni