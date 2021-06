Contro il tifo da stadio sul Covid

I contagi di Londra. Le mascherine in Israele. Il ritorno dei tracciatori. I paesi all’avanguardia contro il virus ci ricordano perché è un errore far credere ai cittadini che la pandemia sia finita. Due svolte necessarie

E’ davvero finita? C’è una domanda molto impegnativa, e persino proibita, che riguarda il nostro futuro rapporto con la pandemia e che con l’estate che ti salta addosso diventa difficile da porsi. Quella domanda, per quanto si possa essere travolti dal contagioso ottimismo offerto dal presidente del Consiglio, diventa però terribilmente necessaria se si uniscono alcuni puntini e se ci si chiede, per esempio, quanto sia preoccupante il fatto che alcuni tra i paesi considerati più all’avanguardia nella lotta contro il Covid-19 oggi si ritrovano in una situazione del tutto imprevista fino a qualche mese fa.