Tra i fedelissimi di Virginia. "Il M5s non è morto"

Città dell'Altra Economia, Testaccio. E' appena arrivata Virginia Raggi con i suoi sostenitori e sta per andare in diretta una telefonata con Luigi Di Maio quando arriva Giuseppe Conte. "Il M5s era dato per morto", dice l'ex premier, "invece abbiamo ancora tanto da dare al paese". C'è infatti uno zoccolo duro che sostiene la sindaca, nonostante tutto, che la giustifica sempre e che in un eventuale ballottaggio tra Pd e centrodestra potrebbe non andare a votare. Viaggio tra i fedelissimi di Virginia.

