Alla festa di Raggi il blitz di Conte interrompe la telefonata di Di Maio

La scena è comica e un po' surreale: Luigi Di Maio sta per intervenire con una telefonata da Barcellona all'evento di Virginia Raggi alla città dell'Altra Economia a Testaccio (per vederla, fotografarla e toccarla bisogna versare 22 euro). Il collegamento è pronto e chi spunta fuori in total blu? Giuseppe Conte, piacionissimo. "Ciao, sono Conte, ci facciamo una foto?", giggioneggia l'ex premier con le militanti grillini, signore over 50, in visibilio.

Tutto si blocca. È arrivato Conte. Che si gode la folla e ruba la scena a Di Maio. Raggi, la padrona di casa, saltella per avere unito i due poli del M5s. E si mette seduta al tavolo presidenziale o forse sindacale con l'Avvocato del popolo. Che diventa la star. E porta Di Maio a un collegamento stringato: Virginia non mollare, forza M5s, avanti Giuseppe. La sindaca e l'ex premier fanno finta di seguirlo su un cellulare e intanto parlottano di altro.