La trama di Malagò per stoppare la riforma del Coni

L’arma letale è stata la stessa della volta scorsa. Quando, cioè, a metà gennaio, con un governo già abortito e uno ancora non nato, e un decreto sul riassetto del Coni rimasto a mezz’aria, arrivò la minaccia del Comitato olimpico internazionale: “L’Italia potrebbe non essere ammessa ai Giochi di Tokyo”. E insomma quando martedì scorso, di buon mattino, gli uffici di Palazzo Chigi si sono visti recapitare dal capo delle relazioni istituzionali del Cio una lettera che sapeva di avvertimento, la battuta è risuonata immediata: “Riecco Malagò che ci riprova”. Né, del resto, occorreva troppa perspicacia per capire chi fosse l’ispiratore di quella mail: perché nel frattempo il presidente del Coni smaniava non poco, per provare a modificare il dpcm che avrebbe reso operativo il famigerato decreto di gennaio. E dopo aver smosso i molti, trasversalissimi contatti che può vantare in quasi ogni ministero, alla fine Malagò ha deciso che era il caso di scendere in campo in prima persona, facendosi ricevere direttamente da Roberto Garofoli. Ché va bene, sì, lo spirito olimpico: ma questa era una di quelle questioni in cui più che De Coubertin torna buono il compianto Boniperti: vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta. Perché in ballo c’erano almeno 165 dipendenti e una serie di strutture e palazzi, romani e non solo, del valore di quasi 40 milioni di euro. Tutti beni che, per farla breve, appartenevano a Coni servizi, il defunto braccio operativo del Coni, e che con la riforma avviata a suo tempo da Giancarlo Giorgetti, e poi arrivata a completamento solo ora, tre anni e due governi dopo, erano stati trasferiti alla neonata Sport e salute s.p.a.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni