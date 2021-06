Perché i successi europei di Draghi rafforzano il partito di chi lo vuole a lungo al governo

Il futuro della solidarietà europea dipenderà in buona parte dal modo in cui il Recovery plan verrà utilizzato in Italia e la presenza di Draghi a palazzo Chigi è la garanzia che l’Europa cerca

Lo straordinario consenso raccolto negli ultimi giorni da Mario Draghi a livello internazionale – tra vertici del G7, riunioni della Nato e tributi importanti come quello ricevuto ieri dal Financial Times – costringe molti osservatori a chiedersi senza malizia quale tipo di riflesso potrà avere sul destino del nostro paese la presenza di un presidente del Consiglio considerato sempre più come una figura imprescindibile per il futuro non solo dell’Italia ma anche dell’Europa.