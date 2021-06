Conte non è più un "riferimento progressista" del Pd

E' svolta. Adesso il M5s non è più un alleato ma "un interlocutore". I pensieri di Letta: "Mai detto con Conte a tutti i costi". Enrico Borghi: "Non ci facciamo maltrattare da lui. La sua frase sull'assoluta maggioranza è da antidemocratico"

Gli va detto due volte “grazie”. Il primo grazie perché, a Napoli, Giuseppe Conte ha introdotto il concetto di “assoluta maggioranza”, la vocazione maggioritaria alla foggiana, il M5s “über alles”. Il secondo grazie glielo dovrebbe rivolgere il Pd che, finalmente, dopo le sue frasi, è “absolutus”, sciolto dal dovere di parlarne bene per amor di “campo largo”. Non è un vespro ma è qualcosa. Vuole infatti sapere cosa rispondono i “suoi cari alleati”, quelli che adesso Conte tratta con sufficienza (“se ci sono, bene, altrimenti non mi straccio le vesti”)? Enrico Borghi, che siede nella segreteria del Pd (e magari parlassero tutti così nel partito!) dice che “dichiararsi moderato e puntare alla rappresentanza esclusiva, all’autosufficienza, come ha fatto Conte, è un ossimoro e rivela una radice antidemocratica. Si rilegga Aldo Moro e il suo ‘mai da soli’. Nessuno può avere la presunzione di rappresentare la totalità della società. Io non mi lascio maltrattare da lui”.