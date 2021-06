Toninelli e gli altri. Così a Genova il M5s di lotta si prepara a picconare il M5s di governo

Qui Genova, occhio Roma. Il rischio c'è, ed è concreto, a due giorni dalla manifestazione contro la cessione di Autostrade a Cassa depositi e prestiti per 9 miliardi di euro. Qual è questo pericolo? Semplice. Il M5s, che appoggia il governo Draghi, potrebbe ritrovarsi, con qualche suo esponente, a protestare contro l'esecutivo per l'accordo tra Cdp e i Benetton. L'appuntamento è per venerdì 18 alle 18 davanti alla Prefettura di Genova, città del Ponte Morandi. Il tema della revoca delle concessioni alla dinastia della famiglia di Ponzano Veneto è stato per anni il piatto forte di tanta parte di propaganda politica dei Cinque Stelle. Pretesa sbandierata da subito dopo la tragedia del crollo del viadotto, ma ammainata, come tante altre bandiere, di fronte alla realpolitik. Così, in prima linea, insieme a comitati e associazioni ci saranno gli ex grillini de L'Alternativa c'è, con altri fuoriusciti come Elio Lannutti e Gianluigi Paragone, sarà presente anche il redivivo Antonio Ingroia, a capo del suo movimento "Azione Civile - Popolo per la Costituzione". Atteso Ferruccio Sansa, consigliere regionale, candidato governatore giallorosso, già giornalista del Fatto Quotidiano. Grillini in piena regola, sebbene siano fuori dal M5s. Mentre loro, gli stellati di maggioranza, al massimo faranno capolino tra le seconde linee.

