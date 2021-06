Federazione, ma con chi? Da Leu a Renzi, i veti incrociati che scuotono il Pd

Carlo Calenda prova a farla semplice. “Basterebbe fare riferimento alle grandi famiglie europee”, sentenzia. E dunque? “E dunque Socialdemocratici, Verdi, Libdem e Popolari da un lato, a costituire quello che io chiamo il ‘Fronte repubblicano’, e dall’altro i sovranisti”. Facile, appunto, almeno in apparenza, anche perché il primo problema di metodo, nel dover tracciare i contorni della futuribile “federazione” di centrosinistra, il leader di Azione lo accantona con fare sbrigativo: “Se ci dovrebbe stare dentro anche il M5s? Ma bisogna capire quanti sono, i Cinquestelle, perché io non ci credo affatto che stiano al 15 per cento, e soprattutto cosa sono, cosa vogliono diventare. E non è una questione di moderazione: è una questione di classe dirigente e di cultura di governo. Quanto alla sinistra, invece, io non ho preclusioni. Di certo non verso Leu, che non ascriverei certo alla sinistra barricadera”.

