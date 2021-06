La “comunione di intenti” fra Lega e Radicali sulla giustizia

Per il segretario della Lega, Matteo Salvini, "i referendum sulla giustizia", che ha presentato oggi insieme al Partito radicale, "saranno una grande occasione, non solo per il centrodestra ma per sessanta milioni di italiani". "Noi lavoriamo per unire, semplificare, essere sempre più forti e uniti" aveva risposto Salvini riguardo alla contrarietà espressa dalla leader di FdI, Giorgia Meloni, sui progetti di unificazione delle forze del centrodestra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni