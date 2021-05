Letta s'ispira a Biden, ma l'Italia ha problemi diversi

Enrico Letta, nel definire la nuova linea del Pd, sta evidentemente prendendo ispirazione da un moderato centrista come Joe Biden che, una volta diventato presidente, sta avanzando proposte radicali. “Ieri, a Cleveland, Joe Biden ha chiesto all’1 per cento più ricco del suo paese di aiutare di più la parte più in difficoltà. Nessuno, lì, ha gridato allo scandalo” ha twittato il segretario del Pd, riferendosi alle reazioni suscitate dalla sua proposta di alzare notevolmente l’imposta di successione sui più ricchi per dare una “dote” da 10 mila euro a chi compie 18 anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni