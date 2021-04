Il superpiano di Biden attacca il totem delle infrastrutture e il tabù delle tasse

Prima i 1.900 miliardi di dollari dell’American Rescue Plan per sostenere la domanda in puro keynesismo vecchia maniera. Adesso arriva un mega intervento dal lato dell’offerta con duemila miliardi di dollari in dieci anni per le infrastrutture. Gli Stati Uniti schierano un armamentario economico superiore a quello europeo e sfidano la Cina in quantità non solo in qualità della spesa pubblica. E’ una dimostrazione di forza, una risposta alla domanda di Foreign Affairs: l’America può ancora fare da guida?

