"Draghi commissaria chi ritarda il Recovery? È giusto". Parla Nardella

“La clausola che fa scattare il commissariamento non solo degli enti locali ma anche di tutti i soggetti attuatori inadempienti rispetto al cronoprogramma del Recovery plan, risponde a un principio molto giusto. Del resto, i dati sono eloquenti. Ci sono da appaltare 210 miliardi di euro entro i prossimi trenta mesi, in un paese dove per realizzare un’opera da 25 milioni di euro occorrono in media undici anni”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha avuto modo di leggere la bozza del decreto sulla governance del Recovery plan, approvato in serata dal cdm. In sintesi, se l’indirizzo rimarrà in capo a Palazzo Chigi, gli amministratori dovranno provvedere ai piani attuativi. In caso di inerzia, saranno bypassati. Sindaco, condivide la responsabilità che vi assegna Draghi per la buona riuscita del Piano nazionale di ripresa e resilienza? “Sì, e dico ai miei colleghi che la responsabilità ce la dobbiamo prendere senza alcuna paura, perché senza i sindaci e gli amministratori il Pnrr italiano semplicemente non si fa. Come Anci abbiamo chiesto di partecipare in modo permanente alla cabina di regia, perché non c’è progetto del Recovery che non interessi direttamente o indirettamente gli enti locali. Siamo gli unici ad avere il polso della situazione. Il problema non è la responsabilità che ci addossano ma la responsabilità senza competenze, risorse e personale. Per questo è importante che adesso si proceda con il piano di assunzioni di Brunetta”.

