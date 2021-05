"Giù le mascherine e il virus scompare". Tra i no vax che vogliono diventare sindaci

A Roma il raduno del partito 3V, tra uomini vestiti da siringhe e cartelli con la scritta: "Il vaccino è come uno stupro". E intanto ci si organizza per le prossime amministrative

Ore 14, prima occhiata da lontano, altezza Teatro di Marcello: alla Bocca della Verità si vede un’enorme siringa umana che cammina avanti e indietro sotto il palco. E’ molto fotografata. Ancora: trenta bandiere bianche con la scritta 3 V che svolazzano e cinque cartelli giganti indicano le regioni feudo: Veneto, Campania, Toscana, Marche e Lazio. Il traffico non è chiuso in via Petroselli: gli autobus dell’Atac rimbalzano sui sampietrini come sempre. Quattrocento persone, dice il funzionario della polizia rassegnato e ben protetto. Quattrocento mattoidi? “Non posso commentare”. Mancano, rispetto all’ultima manifestazione dello scorso settembre, i gilet arancioni del mitologico generale Pappalardo, ma anche l’estrema destra di Forza Nuova con frange ultras dallo schiaffone facile. Allora erano quasi duemila.