Servizi segreti, svolta al Dis. Via Vecchione, arriva la fedelissima di Di Maio

Sarà Elisabetta Belloni il nuovo capo degli 007 italiani. A prendere il posto di Gennaro Vecchione, sembra destinata ad arrivare lei, la prima donna alla guida del Dis, il Dipartimento per le informazione della sicurezza. E' sulla 62enne stimatissima segretario generale della Farnesina, che sarebbe ricaduta la scelta di Mario Draghi, per marcare un nuovo segno di discontinuità - dopo la promozione di Franco Gabrielli come sottosegretario con delega ai Servizi segreti - rispetto alla gestione dell'intelligence nell'era di Giuseppe Conte, di cui Vecchione era uomo di fiducia e che si vede così troncare il suo mandato con oltre sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza fissata per fine anno.

