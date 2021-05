Una buona alternativa alla plastic tax

Con una notevole campagna pubblicitaria la Coca-Cola annuncia il lancio delle bottiglie di plastica completamente riciclabili e a loro volta fatte di materia completamente riciclata. Data la potenza del colosso di Atlanta si può scommettere su un successo destinato a influenzare il mondo della plastica al dettaglio, tanto più in un paese come l’Italia che è primo consumatore al mondo di acqua minerale e tra i primi tre produttori europei con Francia e Germania. A loro volta bottiglie e confezioni sono per l’80 per cento in plastica – il ritorno al vetro non ha ottenuto molto successo – che in base alle direttive Ue devono essere dal 2021 prodotte al 100 per cento in rPet, che a differenza della plastica vergine non è monouso.

